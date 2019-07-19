Роскачество разработало рекомендации по выбору сезонных ягод

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты Роскачества совместно с Ягодным союзом разработали рекомендации по выбору сезонных ягод. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отмечают эксперты, свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской, которая является показателем зрелости ягоды. Желательно, чтобы отдельные ягодки в партии были схожего размера, формы и окраса, то есть относились к одному сорту и были одинаково созревшими. Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают чаще всего менее выраженным ароматом.

Эксперты отмечают, что не стоит ориентироваться в поиске вкусных и спелых ягод на общепринятые сроки созревания, поскольку не все они могут созревать в одно время. Процесс созревания зависит от географии произрастания, сорта ягоды, погодных условий и других факторов. По данным Роскачества, наиболее верный способ купить свежую и полностью созревшую продукцию - это приобретать продукцию в собственных торговых точках производителей или прямо на плантации. Если таких точек или плантаций производителей поблизости нет, то эксперты советуют приобретать ягоды в крупных магазинах, имеющих с производителями договора на поставку, а не на рынках, где отследить происхождение товара крайне сложно.

Также потребителю стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод, у продавцов должна иметься медицинская книжка и присутствовать договор на аренду торгового места. Как напомнили в Роскачестве, по просьбе покупателя продавцы должны предъявлять документацию или заверенные копии документов на ягоды. Эксперты отмечают, что отказ продавца это сделать может косвенно рассматриваться как введение в заблуждение.

Дополнительным аспектом гарантии качества ягод является знание производителя. В Роскачестве уверены, что фермеры, дорожащие собственной репутацией, упаковывают ягоды под своими торговыми марками, следят за соблюдением всех технологий выращивания, сбора и упаковки продукции, а также отслеживают условия хранения своих ягод в цепочке реализации. Ягода, упакованная в брендированные коробочки, ящики, лукошки, контейнеры, на которых указано название и контакты производителя, также дает большую уверенность в своем качестве, вкусе и безопасности.

Отдельное внимание при покупке ягод эксперты советуют обращать внимание на фасовку, которая оказывает влияние на качество и срок хранения продуктов. Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается. "Например, земляника садовая (часто ошибочно называемая клубникой) достаточно хорошо себя чувствует в контейнерах размером от 250 г до 1 кг, черная смородина или голубика также может продаваться в упаковках по 500 г или 1 кг, а для малины коробочка под 500 г может считаться максимальным допустимым объемом упаковки. В больших коробках и ящиках ягоды давят друг друга, трескаются, выделяют сок, быстро покрываются плесенью и гниют", - отметили в Ягодном союзе.

Хранение ягод

В Роскачестве не советуют покупать ягоду, если она выделяет влагу (из нее вытекает сок), если часть ягод в упаковке потрескались от избытка влаги, если есть запах плесени или характерный винный аромат брожения. Все это признаки того, что ягода уже испорчена, не сможет порадовать своим вкусом и окончательно сгниет или покроется плесенью в считанные часы, уверены эксперты. Если одна две ягодки в упаковке оказались испорчены, их необходимо максимально быстро удалить, чтобы от контакта с ними не пострадали окружающие плоды.

По данным специалистов, оптимальным вариантом является охлаждение ягод сразу после сбора урожая и дальнейшее хранение, транспортировка и продажа при температуре от +2 до +6 градусов. В таких условиях плоды могут намного дольше храниться без потери вкусовых качеств и полезных свойств. При этом очень важно, чтобы подобная "холодовая цепочка" поставки ягод не нарушалась, так как резкое попадание в тепло после охлаждения приводит к появлению конденсата и быстрой порче. Поэтому эксперты советуют и дома хранить ягоды при соответствующей температуре.

Мыть ягоды лучше непосредственно перед употреблением, так как попадание влаги также способствует быстрой порче.