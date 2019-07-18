Не получившие жилье сироты больше месяца жили в будке железнодорожника в Иванове

ТАСС, 18 июля. Выпускники школ-интернатов в Ивановской области из-за отсутствия жилья, положенного им по закону, больше месяца жили в заброшенной будке железнодорожника. По данному факту СК начал доследственную проверку, сообщили журналистам в управлении ведомства по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области организована доследственная проверка по факту необеспечения двух бывших воспитанников решемской и чернцкой школ-интернатов жильем. В результате этого 18-летняя девушка и 21-летний парень вынуждены были более месяца жить в заброшенной будке железнодорожника в Иванове", - сообщили в СК.

Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя управления СК по взаимодействию со СМИ Ирина Котова, оба молодых человека стоят в очереди на обеспечение жильем, однако пока нет четкого понимания, когда именно они его получат. Постоянной работы у ребят тоже нет, они перебиваются случайными заработками.

"Ситуация, конечно, вопиющая. К истории подключился уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области. В настоящий момент ребятам предоставлено место в социальной гостинице. Наша задача - установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит своевременное выделение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - сказала она.