Госдума попросила Генпрокуратуру усилить контроль за соблюдением прав пенсионеров

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла постановление по итогам состоявшегося ранее "правительственного часа" с участием генпрокурора РФ Юрия Чайки, в котором среди прочего попросила надзорное ведомство усилить контроль за соблюдением прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

Темой "правительственного часа" было состояние законности и правопорядка в РФ, в том числе соблюдение законности в сфере защиты трудовых прав граждан.

В постановлении депутаты "одобрили деятельность прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов". Вместе с тем в документе содержится "ряд ключевых предложений Генеральной прокуратуре о принятии дополнительных мер по усилению надзора, повышению его эффективности", пояснил на заседании глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "Прежде всего, в сфере защиты трудовых прав граждан", - подчеркнул он.

"Особенно речь идет о защите лиц предпенсионного и пенсионного возраста", - обратил внимание депутат, напомнив, что ранее палата приняла комплекс соответствующих мер по изменению трудового, налогового, уголовного и иного законодательства.

В документе Госдума указала на необходимость принять дополнительные меры, направленные на "повышение результативности деятельности созданных при прокуратурах субъектов РФ межведомственных рабочих групп в области соблюдения трудовых прав граждан с участием региональных органов государственной власти, территориальных правоохранительных органов и контролирующих органов субъектов РФ, профсоюзных объединений и объединений работодателей". Депутаты также призвали усиленным образом проконтролировать "своевременность и полноту выплаты заработной платы и своевременность ее индексации".

В постановлении палата просит обратить особое внимание на "выявление и пресечение фактов нарушений прав граждан РФ в части реализации принципа их приоритетного трудоустройства, уклонения работодателей от заключения трудового договора с работником, противодействия нелегальной трудовой миграции, дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности, наличия политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе, а также по возрастному и гендерному признакам".