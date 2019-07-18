Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

ТАСС, 18 июля. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в четверг в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 12:05 по времени Восточного побережья США (19:05 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Малайзии, Великобритании, Германии, Франции, а также в других европейских странах. О сбоях в России не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 86%), около 7% не могут просмотреть истории, еще порядка 6% сообщают о проблемах с авторизацией.