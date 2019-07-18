Госпитализированные с отравлением в Крыму дети и вожатые после выписки вернутся в лагерь

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Дети и вожатые из Татарстана, доставленные в больницу Евпатории с отравлением из крымского лагеря "Лучистый", после запланированной на пятницу выписки вернутся обратно в лагерь, администрация которого приняла все меры по устранению выявленных Роспотребнадзором нарушений, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана.

"Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, который вылетел в Евпаторию после ЧП с массовым отравлением детей и вожатых из Татарстана в детском оздоровительном лагере "Лучистый", сообщил, что "состояние пострадавших стабилизировалось, ничто не угрожает их жизни и здоровью. Завтра утром после контрольных анализов все дети и вожатые будут выписаны из больницы и вернутся в лагерь", - говорится в сообщении.

По словам Фаттахова, только одну девочку родители лично забрали из медучреждения. Остальные дети, по согласованию с родителями, продолжат отдых в "Лучистом". По информации Минздрава региона, в связи с обращением родителей из больницы выписали двоих детей, отдыхавших в лагере.

Как отметил Фаттахов, любой родитель может забрать ребенка из лагеря, однако такой необходимости нет, все дети могут продолжить отдых. Власти Татарстана планируют усилить контроль над качеством услуг в "Лучистом" и других лагерях, где отдыхают дети из республики.

По результатам проверки управления Роспотребнадзора по Республике Крым, в лагере заменили весь персонал столовой, согласовали обновленное детское меню. Управляющую компанию детского оздоровительного лагеря обязали срочно устранить не только все нарушения, выявленные ведомством, но и замечания в части питания, которые ранее поступали от отдыхающих в лагере детей и их родителей.

По состоянию на четверг (15:00 мск), госпитализировали 55 человек (50 детей и 5 вожатых). Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовные дела по факту отравления детей.