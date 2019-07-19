Вьетнам и Россия продолжат сотрудничество в сохранении тела Хо Ши Мина

ХАНОЙ, 19 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнам и Россия продолжат сотрудничать в сохранении тела первого президента страны Хо Ши Мина. Об этом было заявлено по итогам проходившего с 12 по 18 июля в Ханое консилиума, который провел комплексную оценку состояния забальзамированного тела лидера вьетнамского национально-освободительного движения и выработал рекомендации по его дальнейшему сохранению, сообщила в пятницу газета Nhân Dân.

В состав научного совета вошли 11 человек, в том числе четверо специалистов из России. Вьетнамские и российские ученые подвели итоги последних лет работы по сохранению тела Хо Ши Мина. Консилиум признал эффективными проводимые процедуры бальзамирования, сформулировал планы и научные методы продолжения этой деятельности в предстоящий период.

Сотрудничество Вьетнама и РФ в сохранении тела Хо Ши Мина продолжается уже полвека. Известный вьетнамский революционер скончался 2 сентября 1969 года. Правительство республики сразу же приняло решение увековечить память великого вождя, создав его мавзолей. На помощь Вьетнаму пришел Советский Союз, который направил в Ханой своих специалистов по бальзамированию из "Лаборатории Ленина" - Научно-исследовательского центра биологических структур (НИЦБС), ныне - Научно-исследовательский и учебно-методический центр биомедицинских технологий при ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)".

С помощью СССР был воздвигнут и мавзолей Хо Ши Мина на главной ханойской площади Бадинь. Строительство усыпальницы первого президента Вьетнама, спроектированной по типу мавзолея В. И. Ленина в Москве, продолжалось до конца августа 1975 года. Для посещений мавзолей с телом Хо Ши Мина открылся ровно через шесть лет после его кончины - 2 сентября 1975 года.

За почти четыре с половиной десятилетия существования мавзолея в нем побывали более 50 млн человек, в том числе и свыше 8 млн иностранцев из порядка 200 стран. Посещение мавзолея и мемориального комплекса первого президента является неотъемлемой частью протокола визитов во Вьетнам высоких зарубежных гостей.