Российские дипломаты вручили бразильцам медали за заслуги в сохранении исторической памяти

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Памятными медалями "В борьбе с фашизмом и нацизмом мы были вместе" были награждены в четверг бразильские ветераны Второй мировой войны, представители вооруженных сил южноамериканской республики, ученые и политики. Церемония с участием российских дипломатов, приуроченная к празднованию 56-й годовщины учреждения Национальной ассоциации ветеранов экспедиционного корпуса Бразилии (ANVFEB), прошла в четверг в Рио-де-Жанейро.

"Мы не делим Победу на свою и чужую, чтим храбрость всех союзников, боровшихся с нацизмом и фашизмом. Отмечаем роль бразильского экспедиционного корпуса, помним о его героическом вкладе", - сказал во время церемонии генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

Дипломат также передал поздравления в связи с годовщиной бразильской военно-патриотической организации от имени председателя учредившего памятную медаль Международного союза общественных объединений "Общественный комитет ветеранов войн" (ОКВВ) Александра Ковалева. ANVFEB и ОКВВ подписали в мае в Москве протокол о сотрудничестве.

Бразилия - единственная страна Южной Америки, направившая свои войска для участия в сражениях Второй мировой войны. Она вступила в боевые действия на стороне антигитлеровской коалиции. Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года. В 1944-45 годах Бразилия потеряла более 460 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий во время Второй мировой войны.