Страницы из плана полета Apollo 11 продали на аукционе за $62,5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Страницы из плана полета американского корабля Apollo 11 ("Аполлон-11"), на котором астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин совершили посадку на Луну в 1969 году, проданы в четверг за $62,5 тыс. на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Соответствующая информация опубликована на сайте аукционного дома.

Вместе с двумя страницами, на которые нанесены подпись Олдрина и рабочие пометки астронавтов, были проданы еще более 130 лотов из заявленных изначально 195. Так, среди них числятся финальная версия плана полета Apollo 11, проданная за $40 тыс., фотография Нила Армстронга, сделанная на поверхности Луны ($32,5 тыс.), совместная фотография Нила Армстронга и третьего члена экипажа Майкла Коллинза с автографами ($25 тыс.) и другие. В общей сложности торги собрали $907 тыс.

Непроданным остался лот, оценочная стоимость которого определялась экспертами от $7 млн до $9 млн. Речь идет об инструкции под названием Lunar Module Timeline Book (книга графика лунного модуля), которая считается главным руководством астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которым они пользовались при высадке на поверхность Луны и для последующего безопасного возвращения на Землю.

Торги состоялись в четверг в честь 50-й годовщины первой высадки человека на Луну. Спускаемый аппарат американского корабля Apollo 11 совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.