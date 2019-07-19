Энергоблок №4 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность в 1 тыс. МВт

ТАСС, 19 июля. Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции в Тверской области вышел на номинальную мощность в 1 тыс. МВт после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в центре общественных связей АЭС.

"Вышел в 04:00 мск на номинальную мощность в 1000 МВт", - сказали в центре.

Утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ) и "Опытная" (750 кВ), что привело к отключению от сети трех энергоблоков станции. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока оставалась на тепловой мощности и была готова к набору нагрузки. Третий энергоблок находился в работе.