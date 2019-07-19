Почти 9 млн пассажиров пересекли пролив Хайнань в первой половине 2019 года

ХАЙКОУ /Китай/, 19 июля. /ТАСС/. Поток пассажиров через пролив Хайнань, разделяющий материковую часть Китая и одноименную островную провинцию, увеличился с января по июнь на 7,1% до рекордных 8,87 млн человек в результате постоянно растущих перевозок по этому оживленному участку транспортных коммуникаций КНР.

Как сообщило управление по морским делам острова, в данный период также возросло число заходов судов с материка в порт Хайкоу: за шесть месяцев его посетили 39,6 тыс. судов различного назначения, что на 5,3% выше показателей двух первых кварталов 2018 года. Помимо пассажиров, эти суда доставили на Хайнань 55,7 млн тонн грузов (рост на 13,3%). В то же время такая положительная динамика сопровождалась снижением на 4%, до 1,81 млн автомобилей, показателя регулярной паромной перевозки наземных транспортных средств.

По мере увеличения потока пассажиров становится все более актуальным вопрос строительства через пролив Хайнань подземного туннеля. Как сообщил ранее порталу "Пейпер" один из разработчиков этого проекта, работа над ним близится к завершению. По тоннелю будут двигаться железнодорожные поезда и автомобили в обоих направлениях по шестиполосным автотрассам.

Полив Хайнань (Цюнчжоуский пролив) шириной 20-40 км с максимальной глубиной 120 м достигает 80 км. Через него осуществляется перевозка грузов и пассажиров не только на остров, но и во Вьетнам. Ранее рассматривался вопрос о строительстве моста через пролив, однако из-за разрушительных тайфунов, периодически нарушающих регулярное транспортное сообщение Хайнаня с материком, китайские специалисты из соображений безопасности признали этот проект неприемлемым. В связи с этим власти провинции решили начать строительство на глубине 300 метров подводного туннеля длиной 24 км, который станет самым протяженным в мире.