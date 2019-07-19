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Минобразования Таджикистана заявило, что страна никогда не откажется от кириллицы

Никакой директивы о переходе к персидской вязи нет, указал глава ведомства Нуриддин Саид

ДУШАНБЕ, 19 июля. /ТАСС/. Руководство Министерства образования и науки Таджикистана уверено, что в стране нет необходимости перехода от кириллицы к персидской вязи. Об этом заявил глава ведомства Нуриддин Саид на пресс-конференции в Душанбе в пятницу.

"Мы никогда не откажемся от кириллицы и не видим в этом необходимости", - сказал он. По его словам, нет никакой директивы, в которой были бы даны распоряжения о переходе от кириллицы к персидской вязи. Он добавил, что в седьмом и восьмом классах общеобразовательных школ есть предмет по обучению персидской вязи.

В Таджикистане тема перехода от кириллицы к персидской вязи перманентно поднимается с конца 80-х годов прошлого столетия. Таджикистан в 1928 году сначала перешел с персидской вязи на латиницу, а в 1940 году - на кириллицу.

Сторонники перехода утверждают, что переход на письменность предков приблизит Таджикистан к научно-литературному достоянию современного Ирана и Афганистана, с которыми таджики имеют общие культурно-исторические корни. Противники этой инициативы утверждают, что данная реформа отбросит развитие страны на многие годы назад, спровоцирует безграмотность среди населения.

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