В Санкт-Петербурге из-за непогоды перенесли фестиваль воздушных змеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Организаторы перенесли из-за непогоды запланированный на вечер пятницы фестиваль воздушных змеев "Крылья ветра" в Санкт-Петербурге, который должен был состояться в парке Озеро Долгое. Об этом говорится в сообщении, распространенном Приморским культурным центром.

"Фестиваль воздушных змеев "Крылья ветра", который должен был состояться 19 июля 2019 г в 17:00 в парке Озеро Долгое [пересечение пр.Королева и ул.Ольховая], переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями, не позволяющими совершить запуск воздушных змеев", - говорится в сообщении.

Информация о дате и времени проведения фестиваля Приморский культурный центр разместит на своем сайте в ближайшее время.

Ранее в Приморском культурном центре сообщали, что на фестивале были запланированы мастер-классы для всех желающих по изготовлению воздушных змеев, а также их массовый запуск в 19:00 мск.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в пятницу в Петербурге ожидается сильный дождь, в отдельных районах - гроза.