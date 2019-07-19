Гостем церемонии открытия чемпионата WorldSkills в Казани станет робот София

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Одним из гостей церемонии открытия мирового чемпионата Worldskills, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани, станет робот-андроид София. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной финальному этапу подготовки чемпионата, рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 АНО "Дирекции спортивных и социальных проектов" (г. Казань) Эмиль Губайдуллин.

"Я точно могу сказать, что специальным гостем церемонии станет робот София - это единственный в мире робот-андроид, который имеет гражданство и паспорт одной из стран", - отметил он.

Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics, широко использовав технологии искусственного интеллекта. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также взаимодействовать с ними. София создана со схожей с человеческой манерой речи, чувством юмора, может отвечать на вопросы и проводить простые беседы на заранее определенные темы. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

Среди других известных гостей, которые, по словам Губайдулина, примут участие в церемонии открытия чемпионата будут певица Елка, Александр Панайотов, группы Jukebox и Therr Maitz, певица и актриса Ян Гэ.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 22 по 27 августа в Казани. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны. В соревнованиях по профессиональному мастерству примут участие более 1300 участников из 63 стран и регионов мира. Право на его проведение столица Татарстана получила в 2015 году по результатам голосования всех стран - членов международного движения WorldSkills International (на данный момент 81 страна).