Мэрия не подтвердила данные об отставке главы района, где испортили работу Покраса Лампаса

Ранее информационное агентство "ЕАН" опубликовало информацию, что Кравченко будет отправлен в отставку после инцидента с закрашиванием коммунальными службами работы уличного художника из Санкт-Петербурга Покраса Лампаса.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга не подтвердила информацию об увольнении главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко, на территории которого была испорчена работа художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу.

"Официальным подтверждением [увольнения] является информация из кадрового департамента, что он (Кравченко - прим. ТАСС), например, написал заявление об увольнении, или есть распоряжение главы города о его увольнении. Таких документов нет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС мэр города Александр Высокинский, на данный момент он находится в командировке в Москве, 22 июля вернется в город. "Приеду в понедельник, буду разбираться. Будут административные санкции. Сейчас главное - восстановить [работу], а не принимать решение об увольнении", - отметил он.

В пятницу коммунальные службы Екатеринбурга начали закрашивать работу Покраса Лампаса, созданную на площади Первой пятилетки в рамках ежегодного фестиваля уличного искусства Stenograffia, позже работы были приостановлены. Площадь работы художника составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".