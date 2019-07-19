Июнь 2019 года стал самым теплым в истории наблюдений

ЖЕНЕВА, 19 июля. /ТАСС/. Июнь 2019 года стал рекордно теплым за всю историю систематических наблюдений за погодой и климатом. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

Она сослалась на результаты метеонаблюдений, проведенных в ряде стран, включая данные Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), поступившие минувшей ночью. "Эти данные подтверждают, что на Земле был самый теплый июнь за время наблюдений, ведущихся с 1880 года", - сказала Нюллис, добавив, что июнь 2019 года был теплее июня 2016 года, хотя в 2016 году на температуру повлиял в сторону повышения "довольно сильный" природный феномен Эль-Ниньо.

Ранее о том, что минувший июнь стал самым теплым, сообщили службы ЕС и Японии, а также Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Девять из десяти самых теплых июней пришлись на период после 2010 года, - напомнила официальный представитель ВМО. - Единственным исключением был июнь 1998 года, года имел место очень сильный Эль-Ниньо". Июнь 2019 года стал 33-м подряд июнем, когда температура была выше, чем средние показатели в ХХ веке, заключила Нюллис.