Соловецкий учебный отряд отметил 80-летие

АРХАНГЕЛЬСК, 19 июля. /ТАСС/. Митинг памяти и шлюпочные гонки прошли в пятницу на Соловках в честь 80-летия со дня создания Соловецкого учебного отряда. Об этом ТАСС сообщили в информационном отделе Соловецкого музея-заповедника.

В 1939 году на Соловецких островах был образован учебный отряд Северного флота по подготовке младших командиров для службы в Военно-морском флоте. Он готовил зенитчиков, пулеметчиков, артиллерийских электриков, торпедистов, минеров, химиков, коков, баталеров, моряков других специальностей. Воспитанники Соловецкого учебного отряда участвовали в боях в Заполярье, на Ленинградском направлении и в боях с японскими войсками.

"Утром у памятника соловецким юнгам состоялся митинг памяти, в котором участвовали командующий Северным флотом [вице-адмирал Александр Моисеев], ветераны Соловецкой школы юнг, представители правительства Архангельской области, военнослужащие. Затем состоялось посвящение школьников в юнармейцы. Днем в бухте Благополучия прошли шлюпочные гонки", - сказали в информационном отделе.

Беломорская военно-морская база Северного флота организовала выставку вооружения и военной техники. Также состоялась церемония передачи мемориальной доски, посвященной начальнику Соловецкой школы юнг в 1943-1944 годах Николаю Авраамову, музею Соловецкого учебного отряда и Соловецкой школы юнг Северного флота.

Вечером на Соловках пройдет концерт военного оркестра и ансамбля "Северное сияние".

Учебный отряд дислоцировался на Соловках с 1939 по 1957 год. В 1942 году на его базе была образована Соловецкая школа юнг. В мировой истории это была самая юная полноценная войсковая часть. За три года школа выпустила 4111 специалистов - радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Четверть из них с войны не вернулись. О подвиге мальчишек рассказал знаменитый выпускник Соловецкой школы Валентин Пикуль в своей книге "Мальчики с бантиками".