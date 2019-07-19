БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усилить борьбу с незаконной вырубкой леса и заявил о планах обсудить тему лесопользования на ближайшем заседании Госсовета.

"Сегодня, кстати, неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По словам главы государства, "незаконная вырубка ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений".

"Прошу правительство создать специальную рабочую группу по мониторингу ситуации с лесопользованием", - сказал президент.

"С учетом важности этой темы мы на ближайшем заседании Госсовета более подробно об этом поговорим", - добавил он.