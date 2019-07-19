Мэрия Магнитогорска: оснований для получения жилья у объявившей голодовку женщины нет

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 19 июля. /ТАСС/. Жительница Магнитогорска, объявившая голодовку из-за отказа властей предоставить ей другое жилье взамен поврежденного взрывом 31 декабря 2018 года, не имеет на это законных оснований. Об этом заявил журналистам заместитель главы города Юлий Элбакидзе, прокомментировав объявление ею голодовки.

По его словам, квартиру предоставили Писаревой в 2010 году "для временного проживания", "после чего неоднократно были зафиксированы случаи ее отсутствия в данном помещении, были обращения жителей, что квартира пустует". "За все это время Писарева обращалась несколько раз в суд для того, чтобы ее признали нуждающейся, поставили на учет и предоставили данную квартиру ей в собственность, однако все суды, которые были, она выиграть не смогла <…> Весной текущего года, когда мы с ней общались, мы ей предлагали еще раз обратиться в суд, на что она категорически отказалась, понимая, что суд и закон на ее сторону встать никаким образом не смогут. Но сегодня в администрации нет никакого законного основания предоставить ей квартиру, только кроме как по решению суда", - сказал Элбакидзе.

Заммэра пояснил, что Писаревой поступали предложения со стороны администрации устроиться на работу в какое-либо муниципальное предприятие для того, чтобы получить служебное жилье и, отработав определенное количество лет, потом его приватизировать, но она отказалась. "Она может здесь пока временно проживать, но рассчитывать на право, что она может приватизировать данное жилое помещение, такого основания на сегодняшний день нет", - добавил Элбакидзе.

Он добавил, что в администрацию поступило десять жалоб от жителей дома из-за того, что в квартире до сих пор не отремонтированы разбитые стекла. "Мы неоднократно обращались к ней с просьбой допустить в квартиру, чтобы восстановить остекление, она категорически отказалась пускать в квартиру, сама там не проживает. <…> Жители обеспокоены тем, что может кто-то пострадать, пишут письма, но все наши обращения Писарева игнорирует и категорически отказывается пускать в квартиру, при этом сама не хочет восстанавливать разбитые стекла на балконе и кухне", - рассказал Элбакидзе.

В областной прокуратуре сообщили, что Писаревой оказана помощь в подготовке в суд иска об установлении факта проживания в жилом помещении, до настоящего времени она с ним в суд не обратилась.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, позже при разборе завалов сотрудники МЧС спасли еще шестерых. Президент РФ Владимир Путин распорядился расселить жителей дома, которые захотят переехать.