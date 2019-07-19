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Паводок в Иркутской области

Выпускникам школ из зоны ЧС Иркутской области продлят сроки приема документов в вузы

Министр просвещения Ольга Васильева отметила, что в этом году в зоне паводка школу закончили 690 выпускников

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Выпускникам школ районов Иркутской области, пострадавшим от паводка, продлят сроки приема документов в вузы и колледжи, а также предоставят дополнительные бюджетные места, заявила министр просвещения Ольга Васильева.

"Что касается среднего профессионального образования, то мы уже договорились с региональным министерством о том, что в первую очередь детишкам из сел чрезвычайной ситуации будут предоставлены бюджетные места для среднего профессионального образования", - заявила Васильева.

Она отметила, что в этом году в зоне ЧС школу закончили 690 выпускников. "Мы продлили прием документов, и сейчас вместе с коллегами из министерства науки и высшего образования мы будем думать о том, как сделать бюджетные места", - сообщила она.

Теги
РоссияВасильева, Ольга ЮрьевнаПаводок в Иркутской области
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