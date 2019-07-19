Сейсмологи не могут сказать, было ли землетрясение магнитудой 5,1 в Афинах главным толчком

АФИНЫ, 19 июля. /ТАСС/. Греческие сейсмологи пока не имеют достаточно данных, чтобы определить, было ли землетрясение магнитудой 5,1, потрясшее Афины в пятницу в 14:13 по местному времени (совпадает с мск), главным подземным толчком. Это землетрясение очень сильно ощущалось в столичной области Аттика и во многих населенных пунктах центральной Греции.

По словам профессора Сейсмологического института в Салониках Манолиса Скордилиса, "эпицентр нынешнего землетрясения находится на расстоянии 6-7 километров от эпицентра землетрясения 1999 года", которое привело к гибели 143 человек. "В настоящее время продолжается постсейсмическая активность с толчками, магнитуда которых не превысила 4. Пока мы не можем дать какую-либо оценку того, является ли это главным землетрясением, у нас недостаточно данных", - сказал Скордилис греческому государственному телевидению ERT. Он пояснил, что сейсмологи ожидают информацию о других подземных толчках, чтобы сделать выводы.

Эфтимис Леккас, профессор прикладной геологии и борьбы с природными катастрофами, декан кафедры геологии и геоэкологии Университета Афин, также сказал, что ученые "пока не могут определить место разлома, от которого пошло землетрясение, был ли это разлом, который стал источником землетрясения 1999 года или какое-то его ответвление". По словам Леккаса, сейсмологи внимательно следят за ситуацией, чтобы убедиться, что подземный толчок магнитудой 5,1, потрясший Афины в 14:13, был основным.

Землетрясение в столичном регионе Греции произошло в пятницу днем. По данным афинского Геодинамического института, магнитуда наиболее сильного подземного толчка составила 5,1. Очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. После этого землетрясения последовали семь новых подземных толчков, самые сильные из афтершоков имели магнитуды 3,8 и 4,4 соответственно.

Из-за проблем с электроснабжением в ряде районов сотни людей застряли в лифтах, откуда их теперь вызволяют пожарные. Пострадала одна женщина, на которую упали куски отколовшейся от здания штукатурки. Сообщается, что с церкви Святой Ирины от толчка свалился на землю крест. Осыпались на тротуар также обломки с ряда заброшенных зданий в центре Афин и пригороде Петралона.

Греция - одна из наиболее сейсмоактивных стран на европейском континенте. Здесь регистрируется почти половина всех подземных толчков, происходящих в Европе.