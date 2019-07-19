Комитет Совфеда добавит еще два законопроекта к инициативе об ограничении вейпов в России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовит еще два законопроекта, которые связаны с документом о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава комитета Валерий Рязанский.

Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на данный законопроект, высказав ряд замечаний.

"Мы получили заключение правительства и работаем над его реализацией. Учитывая замечания правительства, мы должны будем к этому законопроекту сделать еще два проекта закона относительно внесений изменений в КоАП и Трудовой кодекс, у нас вместо одного законопроекта пойдет пакет, это будет все в осеннюю сессию", - сказал Рязанский.

Он добавил, что изменения в КоАП будут касаться усиления ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не контролируют соблюдение закона в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в принадлежащих им помещениях. Сейчас индивидуальные предприниматели могут заплатить за это штраф до 40 тысяч рублей, юридические лица - до 90 тысяч. Изменения в Трудовой кодекс связаны с требованиями к работодателям выделить специальные места для курения кальянов и вейпов.

В случае принятия внесенного сенаторами закона на электронные сигареты, вейпы и кальяны будут распространяться все те же требования, которые касаются табачных изделий, например, запрет на продажу несовершеннолетним.