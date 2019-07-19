Опрос: петербуржцы ждут от будущего губернатора благоустройства дворов и новые дороги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Избиратели в Петербурге ждут от будущего губернатора открытия новых детских и спортивных площадок во дворах, активного озеленения города, а также строительства новых дорог и решения транспортного вопроса. Об этом со ссылкой на результаты проведенного в преддверии губернаторских выборов социологического исследования в рамках проекта "Открытое мнение - Санкт-Петербург" сообщила на пресс-конференции в ТАСС старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.

"На первое место выходит проблема благоустройство города. Казалось бы - и мы часто это слышали в разных аналитических дискуссиях - куда больше: зачем еще одна скамейка, еще одна детская площадка, у нас в каждом дворе и так их по две. Оказывается, люди так не считают", - сказала Мацкевич.

По словам социолога, на втором месте в рейтинге задач, решения которых люди ждут от будущего губернатора, развитие дорожной сети, строительство новых станций метро и организация выездов из новых густонаселенных микрорайонов в Петербурге. В сфере ЖКХ граждан волнуют качество услуг и тарифы, но эти вопросы уже не на первом месте у петербуржцев. Ранее было принято решение о снижении темпов роста тарифов с первого июля 2019 года. Замыкают рейтинг первоочередных городских вопросов уровень благосостояния, вопросы трудоустройства и здравоохранение.

То, каким образом будет реализован запрос горожан, зависит от результатов выборов губернатора в сентябре. Согласно результатам социологического опроса, 49% петербуржцев пойдут в Единый день голосования на выборы, четверть респондентов заявили, что возможно пойдут на выборы, 15% не определились со своим решением. Об отказе идти на выборы заявили только 11% опрошенных.

Социологи также провели замер социального самочувствия горожан. Полностью удовлетворены сегодняшней жизнью оказались 62% респондентов, не удовлетворены - 36%, 2% респондентов затруднились с ответом.

Социологическое исследование в рамках проекта "Открытое мнение - Санкт-Петербург" проводилось с 8 по 14 июля 2019 года. Целью проекта названо выявление качеств "идеального губернатора", а также городских проблем, требующих первоочередного решения. Специалисты опросили по телефону и на улице тысячу петербуржцев в возрасте старше 18 лет. "Открытое мнение" - это сообщество профессиональных социологов, которые с 2012 года реализуют инициативные исследования в формате collaborative open research - совместных открытых исследований.