Угрожавший устроить стрельбу в пражских школах британец передан властям Чехии

ПРАГА, 19 июля. /ТАСС/. Великобритания выдала чешскому правосудию 25-летнего подозреваемого в распространении постов в социальных сетях с угрозой организации нападений с применением огнестрельного оружия на школы в Праге. Об этом в пятницу сообщила журналистам представитель правоохранительных органов республики Власта Суханкова.

"Подозреваемый был доставлен полицией из Великобритании одним из авиарейсов в аэропорт имени Вацлава Гавела (аэропорт Праги - прим. ТАСС), - подчеркнула она. - Молодой человек взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении информации с целью вызвать панику в обществе".

Задержанный британец разместил посты в социальных сетях 23 июня - перед началом летних каникул у чешских школьников. Следствию он сообщил, что сделал это по глупости и не собирался реализовать заявленное намерение на практике. Подозреваемый, которому грозит двухлетнее заключение, сожалеет о содеянном.

В связи с угрозой нападения полиция в конце июня усилила меры безопасности в школах Праги.

Ранее полиция задержала 16-летнего юношу, который в социальных сетях угрожал открыть стрельбу в одной из чешских школ. Он привлечен к уголовной ответственности. Ему грозит провести полгода в колонии для несовершеннолетних. Более подробную информацию правоохранительные органы не предоставляют.