Трамп заявил, что пытается помочь задержанному в Швеции рэперу A$AP Rocky

ТАСС, 19 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое возвращение на родину задержанного 3 июля за участие в драке в Швеции рэпера A$AP Rocky и прикладывает для этого все усилия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-пулом Белого дома.

Трамп отметил, что "афроамериканские друзья попросили его о помощи [связанной с возвращением рэпера в США], и призвал всех поддержать его попытки содействовать разрешению данного вопроса. Помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш приехал в пятницу в Швецию, чтобы встретиться с тремя задержанными американскими гражданами, в том числе с A$AP Rocky, а также с сотрудниками Министерства иностранных дел и Министерства юстиции Швеции.

Также глава Белого дома сообщил, что его внимание на дело рэпера обратила первая леди страны Меланья Трамп. "Мы надеемся вскоре вернуть его [A$AP Rocky] домой", - заключил Трамп.

A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме по подозрению в участии в драке, которая произошла еще 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу, а в пятницу удовлетворил запрос прокуратуры о продлении до 25 июля срока содержания под стражей Майерса.

Рэпер уже был вынужден отменить многие концерты в Европе, в том числе в Москве 10 июля. Более 600 тыс. человек подписали призыв на сайте Change.org с требованием освободить A$AP Rocky. Несколько его американских коллег призвали к бойкоту выступлений в Швеции.

Эйсап Рокки выпустил свой дебютный альбом Live. Love. Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сегодня он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд. Его последний альбом вышел в прошлом году.