На фестивале "Русское поле" в Москве пройдет благотворительная акция "Белый цветок"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Посетители VIII межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле" в субботу смогут принять участие в благотворительной акции "Белый цветок" для помощи тяжело и неизлечимо больным детям, сообщил журналистам заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин.

"Мы изучаем нашу культуру не только через призму праздника, но и через традиции милосердия. Впервые фестиваль "Русское поле" будет совмещен с акцией "Белый цветок". Эта акция существовала в Российской империи с 1911 года. Ее суть в том, что дети выставляют свои поделки, собранные средства направляются на помощь их тяжело и неизлечимо больным сверстникам", - сказал Еремин и добавил, что средства перечислят в те регионы, которые будут представлять юные мастера.

"Дни цветков" начали проводить в Европе с конца XIX века, собранные средства направляли на борьбу с чахоткой. С 1911 года по инициативе императора Николая II мероприятия стали проходить в российских городах, каждый участник должен был приобрести букет. Акцию возродили 11 лет назад в Марфо-Мариинской обители милосердия. За это время в регионах страны прошло более 90 мероприятий.

На фестивале на территории музея-заповедника "Коломенское" соберутся почти 1,8 тыс. творческих коллективов и мастеров народных промыслов из 57 регионов России. На одной из площадок гостей будут ждать артисты в образах героев сказок. Участники смогут посетить "Ярмарочную площадь" и "Музыкальное подворье". Перед посетителями выступит хор Сретенского монастыря, группа "Хор Турецкого", "Песняры" и "Кватро", а также певица Юлия Савичева и самый большой духовой сводный оркестр при участии музыкантов из Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Сыктывкара.

Жюри конкурсной программы фестиваля выберет лучшие хоровой и хореографический коллективы, народного мастера и трапезу. Десять стрит-арт-художников подготовят масштабное граффити на тему "Народы и этносы России".