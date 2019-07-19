На выставке в Севастополе показали автограф Николая II и домашние фотографии царской семьи

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная семье последнего императора России, открылась в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический". На ней представлены предметы, принадлежавшие монаршим особам, автографы императора и императрицы и фотографии семьи Николая II, сообщила ТАСС в пятницу представитель музея.

"Выставка, приуроченная ко дню памяти императорской семьи, открылась сегодня вечером. Она получилась небольшая, но очень насыщенная: представлены предметы мебели, есть автографы Его и Ее Величеств (императора Николая II и его супруги), молодых княжон", - рассказала собеседница.

Она отметила, что также на выставке представлены фотографии из альбома Анны Вырубовой - любимой фрейлины и подруги императрицы. "На фото не только торжественные события, но и бытовые сцены. На фотографиях видна теплота отношений в императорской семье", - уточнила представитель заповедника.

В сообщении, распространенном пресс-службой музея, говорится, что царская семья приезжала в Крым ежегодно. "Каждый ее приезд начинался с посещения Севастополя, где император осматривал корабли Черноморского флота. После представители российского императорского дома Романовых могли отправиться в Херсонес. Память об их визитах хранят книги для посетителей Херсонесского музея", - уточнили в пресс-службе.

Добавляется, что в создании выставки участвовали Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический", Ливадийский дворец-музей, Алупкинский музей-заповедник и Санкт-Петербургское учреждение "Музейно-выставочный центр". Выставка "Последние Романовы: крымские хроники" продлится до 16 августа.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, а также его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего российского монарха и его родных как царственных страстотерпцев.