Церемония открытия первого международного заплыва до Хоккайдо состоялась на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия первого международного поэтапного эстафетного заплыва от Сахалина до Хоккайдо (Япония) состоялась в субботу утром на сахалинском пляже села Пригородное Корсаковского района. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

27 титулованных пловцов-экстремалов из России, Японии, КНР и ЮАР совершат первый в истории двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза от мыса Крильон с острова Сахалин до мыса Соя острова Хоккайдо. В нем принимают участие члены сборной России, чемпионы мира, участники заплывов через пролив Ла-Манш (34 км), Берингов пролив (135 км), Первый Курильский пролив с мыса Лопатка (Камчатка) до острова Шумшу (Сахалин).

"В Пригородном прошла торжественная церемония открытия заплыва и показательные заплывы", - сообщил собеседник агентства. В рамках открытия спортсмены из России, Японии, Китая и ЮАР совершили показательный заплыв на 500 м.

Несмотря на то, что церемония открытия состоялась в субботу утром, стартовали пловцы еще в пятницу. В первом этапе участвовали 17 спортсменов, они преодолели дистанцию в 12 морских миль (20,4 км). Заплыв проходил по правилам эстафетной гонки: каждый пловец находился в воде в течение десяти минут. Первым стартовал южноафриканский спортсмен Джастин Коутси.

Завершится марафон 21 июля на мысе Соя в Японии. "Эта грандиозная идея - переплыть пролив Лаперуза - витала в воздухе у нескольких поколений, и мы тоже бредили этой идеей, но были отпугивающие факторы, которые нам называли моряки, - очень сильные морские течения и очень холодная вода. В прошлом году мы провели тренировку и проплыли 15 км в российской части пролива и утвердились в мысли, что переплыть его реально. Это будет двухэтапный рекорд РФ, двухэтапный эстафетный заплыв Сахалин - Хоккайдо", - сообщил один из организаторов заплыва, председатель межрегиональной ассоциации холодового плавания России Александр Брылин.

Все спортсмены будут преодолевать пролив без гидрокостюмов в воде, температура которой не превышает 8-10 градусов тепла. Всего пловцам придется преодолеть 43 км без учета течений. Мероприятие проходит в рамках российско-японской народно-дипломатической миссии под девизом "Навстречу солнцу и дружбе: от березки до сакуры".

Пролив Лаперуза

Пролив Лаперуза соединяет Японское и Охотское моря и располагается между северной оконечностью японского острова Хоккайдо и южной оконечностью российского острова Сахалина. Его длина достигает 94 км, ширина в самой узкой части - 43 км, глубина от 20 до 118 м.

