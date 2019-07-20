Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для его дочери

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну сколько раз становился крестным отцом. Стенограмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.

Глава государства отметил, что быть крестным почетно, отказываться от участия в крещении нельзя. Однако сам он крестил "единицы".

"В таком случае я попросил бы Вас стать крёстным отцом моей дочери", - попросил президента Стоун.

Путин заявил, что сначала нужно спросить ее саму. Режиссер согласился и уточнил, что ей 22 года и она воспитана в христианской традиции.