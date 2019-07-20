{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для его дочери

Российский президент заявил, что сначала необходимо поинтересоваться мнением самой девушки

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну сколько раз становился крестным отцом. Стенограмма опубликована на сайте Кремля в пятницу.

Глава государства отметил, что быть крестным почетно, отказываться от участия в крещении нельзя. Однако сам он крестил "единицы".

"В таком случае я попросил бы Вас стать крёстным отцом моей дочери", - попросил президента Стоун.

Путин заявил, что сначала нужно спросить ее саму. Режиссер согласился и уточнил, что ей 22 года и она воспитана в христианской традиции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСтоун, Оливер
"Дни Хайнаня" пройдут 21-23 июля в садоводческом "Экспо" в Пекине
Посетители смогут узнать о парках и достопримечательностях южной провинции и посмотреть выступления танцевальных коллективов
Читать полностью