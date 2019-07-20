Лукашенко подписал закон об амнистии 6 тыс. осужденных

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", в соответствии с которым от уголовного наказания будут освобождены около 6 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского президента.

"Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь. Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тыс. человек", - отметили в пресс-службе президента Белоруссии.

В соответствии с документом, амнистии подлежат лица, осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Амнистия затронет несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов I и II групп, больных онкологическими заболеваниями, ветеранов боевых действий, лиц, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. "Отдельным категориям осужденных, не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним - на два года", - проинформировали в президентской пресс-службе.

Там уточнили, что амнистия не будет распространяться на лиц, к которым в течение 2014-2019 годов применялась амнистия или помилование, и которые вновь совершили умышленное преступление. Также амнистия не затронет лиц, которые полностью не возместили причиненный преступлениями ущерб, злостно нарушающих порядок отбывания наказания, осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления в силу, отметили в пресс-службе президента Белоруссии.