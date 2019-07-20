{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин разрешил размещать осужденных в тюрьмах по месту проживания родных

Такой вариант размещения возможен по просьбе самого осужденного или его близкого родственника

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные в субъекте РФ по месту проживания близких родственников. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в решении правительства.

Законопроектом предлагается установить, что "по письменному заявлению осужденного либо по заявлению одного из его близких родственников, но с его согласия, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы, при наличии возможности размещения", осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ "по месту проживания близких родственников".

Теги
Россия
Медведев поздравил коллектив газеты "Советский спорт" с 95-летием издания
Глава правительства отметил работу журналистов по популяризации здорового образа жизни
Читать полностью