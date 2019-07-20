Кабмин разрешил размещать осужденных в тюрьмах по месту проживания родных

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому осужденные при наличии возможности могут быть направлены в исправительные учреждения, расположенные в субъекте РФ по месту проживания близких родственников. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в решении правительства.

Законопроектом предлагается установить, что "по письменному заявлению осужденного либо по заявлению одного из его близких родственников, но с его согласия, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы, при наличии возможности размещения", осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ "по месту проживания близких родственников".