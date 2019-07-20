Врачи не обнаружили у Чуриковой переломов после падения на сцене

"Слава Богу, у неё нет ни трещин, ни переломов кости - просто ушибы. Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю. Видимо, ее больничный период скоро завершится", - сказал он.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая 18 июля получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет. Об этом ТАСС в субботу сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Ранее супруг актрисы Глеб Панфилов сообщил ТАСС об улучшении состояния актрисы.

Как сообщал ранее ТАСС, актриса была переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в отделение лечения острых эндотоксикозов, ее состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Ранее он рассказал ТАСС, что Чурикова была госпитализирована после падения.

Об актрисе

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирии, в городе Белебей. После войны семья переехала в Москву. Позже Чурикова поступила в Щепкинское училище, которое с красным дипломом окончила в 1965 году, и стала работать в Московском ТЮЗе.

Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу "Морозко", где сыграла роль Марфушеньки-душеньки. Также она снималась в картине Глеба Панфилова "В огне брода нет". Позже режиссер и актриса вместе работали и над другими фильмами: "Начало", "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать", "Без вины виноватые".

Актриса снималась у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова. С последним она более 45 лет работает в "Ленкоме".