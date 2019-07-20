В Пермском крае выявили нелегальный приют для пожилых людей

ТАСС, 20 июля. Девять пожилых людей вывезены из незаконного приюта в частном доме в поселке Красный Восход в Пермском крае. Об этом ТАСС в субботу сообщили в краевом Министерстве социального развития.

"Правоохранительные органы совместно с представителями министерства социального развития Пермского края выявили нелегальный частный приют, который находился в поселке Красный Восход Пермского района Пермского края. Во время осмотра приюта обнаружено девять пожилых граждан, которые были оставлены в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. Немедленно были приняты меры по эвакуации пожилых и их устройству", - сказала собеседница агентства.

Один из пожилых людей был экстренно госпитализирован, троих забрали родственники, остальные направлены в учреждения социального обслуживания.

Как сообщили в министерстве, прибывший на место собственник здания оказался не в курсе происходящего, он пояснил, что сдавал дом в аренду женщине, владелице частного дома престарелых "Мария". Ранее по факту жестокого обращении с пожилыми людьми в доме престарелых было возбуждено уголовное дело.