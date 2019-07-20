Члены клуба "Лидеров России" будут встречаться ежеквартально на территории "Сенежа"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Члены клуба "Эльбрус", в который входят победители конкурса управленцев "Лидеры России", отныне будут встречаться четыре раза в год на площадке мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей" в Московской области. Об этом рассказала в субботу председатель клуба "Эльбрус", помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова на второй встрече клуба.

Встреча собрала победителей двух сезонов конкурса управленцев "Лидеры России".

"У нас появилась новая площадка - мастерская управления "Сенеж". Мы теперь сможем встречаться не раз в год, как изначально планировали, а каждый квартал", - сообщила Дьяконова. "Это пространство еще не совсем такое творческое, как хотелось бы, и в наших силах его оживить, - обратилась она к присутствующим. - Если у вас есть картины, скульптуры, что-то еще, чем вы можете поделиться, имейте в виду, что там можно свое мастерство продемонстрировать".

Глава клуба также напомнила, что в конце августа начнется молодежный форум "Машук" в Северо-Кавказском федеральном округе. "Организаторы убедительно просят принять участие в качестве спикеров. Поэтому, если вам есть что сказать и вы готовы, пожалуйста, откликнитесь", - призвала она.

О клубе

Победители первого сезона конкурса управленцев "Лидеры Росси" объявили о создании клуба "Эльбрус" в сентябре 2018 года во время восхождения на вершину одноименной горы. В клуб входят победители каждого сезона конкурса. Основная задача организации - создание социальных проектов и развитие программ наставничества, которые проводят участники клуба.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.