Германия вернула Италии украденную нацистами картину

РИМ, 20 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Украденная нацистами во время Второй мировой войны из Галереи Уффици картина "Ваза с цветами" голландца Яна ван Хейсума (1682-1749) возвращена Италии. Церемония передачи полотна образца классического голландского натюрморта XVII - XVIII веков, состоялась в присутствии стразу трех министров - главы внешнеполитического ведомства Италии Энцо Моаверо-Миланези, его коллеги из Германии Хайко Мааса и итальянского министра культуры Альберто Бонисоли, которые закрепили подписями законность передачи произведения.

Примечательно, что Маас увез факсимильную копию картины с надписью на итальянском, немецком и английском языках "украдена", которая висела в знаменитом музее, одном из самых посещаемых в Италии с начала года, когда директор итальянской галереи Айке Шмидт, немец по национальности, поставил задачу во чтобы то ни стало вернуть картину.

"Ваза с цветами" находилась в Палаццо Питти с 1824 года и была незаконно вывезена в 1944 году немецкими войсками, находившимися на территории Италии. Семья из Германии, предположительно, наследников солдата вермахта, ранее предпринимала попытки продать итальянским властям это произведение. Для Шмидта это было совершенно исключено, так как итальянское государство уже является владельцем картины. Поначалу власти Германии не собирались возвращать полотно, но в итоге победила "культурная дипломатия". Шмидт считает, что возвращение "Вазы" стало важным прецедентом.

Из Италии в разные годы были вывезены многие произведения искусства. Особенно обогатились французы во время наполеоновских завоеваний, поживившись в Венеции и даже в Ватикане. Многие из вывезенных в тот период работ попали потом в коллекцию Лувра. Известному скульптору Антонио Канове (1757-1822) Папа Римский Пий VII заказал для внутреннего дворика Бельведера Ватиканских музеев копию древней статуи Персея, чтобы заменить уничтоженный французами оригинал.