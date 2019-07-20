Гостям фестиваля "Русское поле" предлагают слепить глиняную игрушку и сразиться на канатах

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Сотни человек пришли в субботу в парк "Коломенское" в Москве на VIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". Гостям мероприятия предлагают попробовать угощения из более чем 50 регионов России, познакомиться с народными промыслами и культурой, поучаствовать в благотворительной акции, передает корреспондент ТАСС.

Пасмурная погода и неутешительный прогноз синоптиков не испугали москвичей и гостей столицы: сотни человек, вооружившись зонтами и дождевиками, пришли в музей-заповедник "Коломенское", где их ждали почти 1,8 тыс. творческих коллективов и мастеров народных промыслов из 57 регионов России: певцы, танцоры, артисты в образах героев сказок, реконструкторы в исторических костюмах.

Фото с Бабой-ягой и жвачка из смолы живицы

На площадке фестиваля каждый гость нашел себе занятие. Мужчинам предложили принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната и сразиться в игровой схватке с "дружинником". Участникам битвы выдали кольчугу, шлем, щиты и мечи, рассказали о хитростях ведения боя и поведали секреты о том, как быстрее одолеть противника. Неподалеку развернулись шатры ремесленников: здесь представители ведущих российских и зарубежных исторических клубов вместе со взрослыми и детьми лепят глиняные игрушки, учатся кожевенному делу, ткачеству, украшают ткани и плетут шнурки.

"История игрушек из глины на Руси длинная: первые образцы появились задолго до начала нашей эры, а самые старые датируются II веком до н. э. Наибольшую популярность глиняные игрушки обрели после X века, много таких находок было на территории нынешнего парка "Зарядье" в Москве - это свистульки в виде птиц, погремушки, коньки, бараны, фигурки людей", - рассказала представитель клуба "Наследие предков" (г. Раменское, Московская область) Алексанадра Бояркина. Взяв в руки кусок холодной глины, она за минуту ловко соорудила фигурку лошади со всадником.

Погостить к ремесленникам пришла компания актеров в костюмах русских народных сказок. Роман Князев еще учится в школе, но уговорил организаторов фестиваля разрешить ему сделать фотозону, где каждый гость может сделать памятный снимок с героями любимых сказок. Сам он переоделся Иваном-Царевичем, а друзья нарядились Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным. Актеры тщательно продумали свои образы, чтобы точно походить на героев народных сказок: царевич держит в руках лягушку, которую едва отличишь от настоящей, а Баба-Яна носит с собой "костяную ногу".

Утолить голод гостям мероприятия предлагается блюдами, приготовленными по древнерусским рецептам. Здесь же представлены десятки видов кваса, травяные чаи и необычные угощения, например, жвачка со смолой живицы. Кроме того, можно приобрести капли для глаз с кедровым маслом, мыло на козьем молоке, мазь почечуйную из лопуха и одуванчика, живичный крем для суставов, бальзам из горно-алтайского мумие.

Об отношении к делу

Валентина Воронова из клуба "Наследие предков" гордо рассказывает о том, как подбирает костюмы к историческим фестивалям. "Иной раз коллеги представляют скандинавов, а сами в хлопковой одежде, и отделка на костюмах синтетическая - это недопустимо для настоящих реконструкторов. Если не было тогда хлопка, то зачем наших зрителей обманывать", - сказала Воронова.

На фестивале "Русское поле" она предстала в образе богатой скандинавки: облачилась в красный сарафан из овечьей шерсти, его украшают две большие латунные броши - фибулы - созданные по точным образцам, найденным археологами.

"В Скандинавии все были уравнены в правах, и если муж уходил в военный поход, женщина представляла его во всех делах, имела право голоса при совете. Она всегда носила с собой нож в ножнах для самообороны, без труда могла себя защитить. Богатая женщина никогда не подпоясывалась: этот предмет гардероба был признаком более низкого социального статуса", - продолжила Воронова рассказ об эпохе.

Гости фестиваля также посетили "Музыкальное подворье", где выступали коллективы из разных регионов России. На фестивале прошла благотворительная акция "Белый цветок", где можно было приобрести поделки, выполненные детьми. Вырученные средства пойдут в пользу тяжелобольных ребят.