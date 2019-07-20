Трамп готов лично поручиться за арестованного в Швеции рэпера A$AP Rocky

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в субботу заявил, что готов лично поручиться за арестованного в королевстве рэпера A$AP Rocky. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Только что провел очень хороший телефонный разговор со шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном, который заверил меня, что с американским гражданином A$AP Rocky будут обращаться справедливо", - написал глава государства. В свою очередь, он заверил премьера в том, что A$AP Rocky "не намерен скрываться от правосудия, и предложил лично поручиться" за рэпера или найти "альтернативные пути" выхода из ситуации.

"Наши команды продолжат консультации, и мы договорились провести [телефонный] разговор снова в течение следующих 48 часов!" - заключил президент. В пятницу он рассказал, что обсудил ситуацию с другим американским рэпером и другом A$AP Rocky Канье Уэстом. Трамп подчеркнул, что пытается помочь исполнителю и надеется на его скорое возвращение на родину.

A$AP Rocky , настоящее имя которого Раким Майерс, был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме по подозрению в участии в драке, которая произошла еще 30 июня. Окружной суд шведской столицы 5 июля принял решение взять его под стражу, а в пятницу удовлетворил запрос прокуратуры о продлении до 25 июля срока заключения Майерса.

A$AP Rocky является одной из крупнейших в мире рэп-звезд. Рэпер уже был вынужден отменить многие концерты в Европе, в том числе в Москве 10 июля. Более 600 тыс. человек подписали призыв на сайте change.org с требованием освободить A$AP Rocky. Несколько его американских коллег призвали к бойкоту выступлений в Швеции.