Вузы России смогут участвовать в повышении инвестиционной привлекательности допобразования

СКОЛКОВО, 20 июля. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков призвал руководителей российских вузов участвовать в повышении инвестиционной привлекательности сфер профессионального и дополнительного образования. О необходимости формирования предложений, касающихся совершенствования госполитики в этой сфере, он заявил в субботу на встрече с командами ректоров российских вузов, участвующих в образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий.

"У нас сфера науки и высшего образования все меньше социальная сфера и все больше - отрасль экономики. <...> Мы [Минобрнауки РФ] сегодня уже участники правительственного плана по увеличению инвестиций в стране до 25 процентов, в продукты. И у нас стоит задача предложить те меры государственного регулирования, которые позволили бы нарастить существенным образом инвестиции в науку и образование. Мы эти меры прорабатываем", - пояснил Котюков.

Он призвал ректоров вузов предлагать свои идеи, которых, в частности, ждут в Министерстве финансов и Министерстве энергетики.

"Но я прошу вас не ограничиваться только госуниверситетом. Сфера науки и образования гораздо шире. <...> [Нужно] идеи дать системные - что необходимо еще поправить на государственном уровне, <...> чтобы сфера высшего профобразования или допобразования стала инвестиционно привлекательной", - добавил он.

Образовательный интенсив "Остров 10-22", работа которого стартовала 10 июля в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования РФ, Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, Университетом "20.35", организацией "Цифровая экономика" и Платформой НТИ.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. Ожидается, что в работе лабораторий и факультетов интенсива примут участие более 1,5 тыс. человек, среди которых будут представители 100 университетов, предприниматели, ученые и управленцы из 72 регионов РФ.