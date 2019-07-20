Мемориальную доску поэту Андрею Дементьеву открыли в центре Твери

ТАСС, 20 июля. Памятная доска в честь лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева (1928-2018) была открыта в Твери в рамках Фестиваля поэзии и Всероссийского слета молодых поэтов "Зеленый листок ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мемориальную табличку разместили на здании ректората Тверского государственного университета, где знаменитый поэт провел первые студенческие годы. На торжественной церемонии присутствовали родные и друзья поэта, жители города, участники слета молодых поэтов "Зеленый листок ", инициатором которого в свое время был Дементьев.

"Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев - поэт, чьи стихи и песни знает вся страна, память о нем, его творчестве - это память о целой эпохе ", - цитирует губернатора региона Игоря Руденю пресс-служба.

В этом году в слете "Зеленый листок " приняли участие более 50 молодых поэтов из 15 регионов страны. Их наставниками выступили мэтры стихосложения, редакторы литературных журналов и деятели науки.

Кроме того, сегодня на Театральной площади в Твери состоялся гала-концерт, посвященный Дементьеву. На сцене под открытым небом выступили звезды эстрады, театра и кино, исполнившие произведения известного поэта.

О поэте

Заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Твери и Тверской области поэт-песенник Андрей Дементьев ушел из жизни 26 июня 2018 года. Он являлся автором сотен произведений, в числе которых известные песни советской эпохи: "Баллада о матери ", "Лебединая верность ", "Алёнушка ", "Отчий дом " и многие другие. По его инициативе в 2013 году в Твери был открыт единственный в России Дом поэзии.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день было принято решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева. Известно также, что вскоре именем поэта будет назван один из самолетов компании "Аэрофлот". С такой инициативой выступил губернатор Игорь Руденя, правление компании поддержало идею.