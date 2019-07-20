Марш в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке привел к беспорядкам и столкновениям с полицией

ВАРШАВА, 20 июля. /ТАСС/. Шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества под названием "Марш равенства" впервые состоялось в субботу в польском городе Белосток и сопровождалось многочисленными стычками и инцидентами. Как информировала местная полиция, стражам порядка пришлось использовать слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Марш проходил под лозунгом "Белосток - дом для всех". К нему присоединились около 800 человек. Тексты на их плакатах призывали обеспечить равенство полов и "свободу любви".

Помешать проведению шествия сторонников ЛГБТ-сообщества пыталась группа их противников, которые скандировали лозунги "Здесь Польша, а не Брюссель! Здесь не поддерживают извращенцев!" и бросали в идущих под радужными флагами и зонтиками людей камнями и яйцами.

На одном из перекрестков контрманифестанты попытались заблокировать "Марш равенства". В этот момент камни и бутылки полетели уже в направлении полиции. "Нам пришлось быстро реагировать, ответить. Полицейские использовали как шумовые гранаты, так и перцовый газ, физическую силу", - информировал журналистов пресс-секретарь местной полиции Томаш Крупа.

По его словам, в ходе марша были задержаны 20 человек, 16 из них были наказаны штрафами. Четверо подозреваются в разбое и нарушении неприкосновенности полицейского.