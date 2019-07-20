Первый "Арктический марафон" пройдет в Воркуте

ТАСС, 21 июля. Первый "Арктический марафон" пройдет в воскресенье в Воркуте в Республике Коми с участием более 700 бегунов со всей России, сообщили ТАСС организаторы.

"В Воркуте проходили различного вида марафоны, в 1970-1980 годы воркутинцы даже бегали в Инту [приполярный город в Коми, 313 км от Воркуты]. Но такое массовое событие, чтобы приехали люди со всей России, происходит впервые. Ожидаются более 700 человек, в том числе из Благовещенска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, из очень многих больших и малых городов России", - рассказала Елена Дементьева, пресс-секретарь предприятия "Газпром трансгаз Ухта", которое выступило организатором марафона совместно с администрацией Воркуты и спортивной организацией "Мир бега".

В церемонии открытия соревнования примет участие специальный гость марафона - многократный чемпион России в марафонском беге, обладатель рекорда страны Алексей Соколов. Еще одна гостья - российская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр Олеся Зыкина проведет разминку для участников.

В программе забеги на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км, а также детский забег на 600 м. По ходу дистанции участники пробегут мимо символа заполярного города - памятника "Воркута - 67 параллель". Часть трассы пройдет за пределами города. Победителей ожидают денежные призы от пяти до 30 тыс. рублей, подарки и сувениры, добавили организаторы.

В рамках мероприятия на площади Мира в центре Воркуты запланирована развлекательно-познавательная программа: фестиваль диджеев "Энергия Севера", где хэдлайнером выступит диджей, актер сериалов "Физрук", "ЗКД", "Супер Бобровы" Даниил Вахрушев, а также большая интерактивная программа для детей. На этноплощадке "Достояние Севера" все желающие смогут познакомиться с культурой народов Севера.

Как написал на своей странице "ВКонтакте" мэр Воркуты Игорь Гурьев, город активно готовится к масштабному событию. "Ждем всех на праздник бега", - добавил градоначальник, который также намерен принять участие в забеге на 3 км.