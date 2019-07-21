Циклон принес в Приамурье сильные дожди и подтопления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. Сильные дожди, попадающие под категорию опасных явлений, зарегистрированы в городе Зея и поселке Огорон в Амурской области. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального главного управления МЧС России Антон Остапенко.

"В результате прохождения циклона зарегистрировано два опасных явления. В городе Зея - 59 мм осадков за 12 часов и в поселке Огорон - 52 мм за 12 часов", - сказал Остапенко.

Он уточнил, что в Зее из-за обильных осадков оказались подтоплены 16 придворовых территорий. Организована работа административных комиссий, силами пожарно-спасательного отряда города и пожарной части проводится адресная помощь населению. В Огороне на железнодорожной станции произошло подтопление одного железнодорожного пути. Задействована бригада станции и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, задержек движения поездов не зарегистрировано и не прогнозируется.

Остапенко отметил, что прогноз амурского гидрометцентра по циклону оправдывается, осадки различной интенсивности зарегистрированы почти на всей территории области, за исключением Архаринского, Завитинского и Бурейского районов. Всего для ликвидации последствий циклона задействована группировка сил и средств в составе 88 человек и 45 единиц техники. В главном управлении организована работа оперативного штаба. В ближайшие двое суток на территории сохранится дождливая неустойчивая погода, ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в Амурской области вызвали в воскресенье размытие автодороги федерального значения в Сковородинском районе, в результате которого в образовавшуюся промоину съехал автомобиль Toyota Vitz. В результате ДТП были госпитализированы два человека. Движение по дороге перекрыто, ведутся восстановительные работы, на месте происшествия работают экипажи дорожно-патрульной службы. В Приамурье 19 июля объявлено штормовое предупреждение в связи с выходом мощного циклона. Днем 20 июля по северным районам, 21-22 июля в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 м/с.