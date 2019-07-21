Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса РФ с их профессиональным праздником - Днем металлурга. Текст телеграммы размещен в воскресенье на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, горно-металлургический комплекс "всегда играл ключевую роль в развитии" России, "в укреплении оборонной промышленности, транспортной инфраструктуры и многих других отраслей".

"И сегодня мы отдаем дань уважения ученым, инженерам, преданным своему делу высококлассным специалистам, которые создавали крупнейшие предприятия, изобретали и внедряли перспективное оборудование и технологии, выводили отечественную металлургию на ведущие позиции в мире", - отметил президент. "Отрадно, что современное поколение работников бережно хранит и приумножает трудовые традиции предшественников, активно участвует в решении важных государственных задач", - подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил необходимость "повышать конкурентоспособность продукции и в полной мере использовать инвестиционную привлекательность комплекса, осваивать новые промышленные районы, модернизировать производственные мощности и при этом вводить передовые стандарты экологичности и безопасности, наращивать фундаментальные научные исследования и эффективно применять результаты этих изысканий на практике".