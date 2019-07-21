Патриарх Кирилл проводит богослужение в Новоторжском Борисоглебском монастыре под Тверью

ТАСС, 21 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье проводит божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре. Глава Русской православной церкви также посетит храмы города и поклонится его святыням, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, с визитом в Торжке находится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проводит божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре. На праздничном богослужении присутствуют губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, духовенство, паломники из Тверской области и из других регионов России, руководители федеральных органов власти", - говорится в сообщении.

Прямую трансляцию богослужения ведет телеканала "Союз" и ряд региональных телекомпаний.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, это уже третье посещение патриархом Тверского региона. "Первая поездка состоялась в июле 2010 года, тогда патриарх посетил в Твери Воскресенский кафедральный собор, Свято-Екатерининский женский монастырь, Троицкий собор, собор Вознесения Господня. А в июне 2017 года он принял участие в торжественных мероприятия к 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского, которые прошли в Осташковском районе", - сказали в пресс-службе.

Борисоглебский монастырь в Торжке является одним из старейших в регионе, он основан около 1038 года, не раз подвергался разорению. Первый камень в основание соборной Борисоглебской церкви в 1785 году заложила императрица Екатерина II.