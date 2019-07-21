В Петрозаводске зафиксировали рекорд Гиннесса в тяге "летающего танка" в тройках

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июля. /ТАСС/. Команда участников российского этапа международных соревнований по силовому экстриму SLC - Strongman Champion League "Богатыри мира" зафиксировала рекорд Гиннесса в тяге танка в тройках (tripple tank pool). Об этом в воскресенье ТАСС сообщили организаторы соревнований.

"Рекорд в тяге танка в тройках зафиксирован, он пойдет в "Книгу рекордов Гиннесса". Сейчас будет запущена процедура оформления", - сообщили представитель компании-организатора российского этапа соревнований по силовому экстриму в Петрозаводске Петр Лобанов.

Попытки сдвинуть танк Т-80, или, как его еще называют, "летающий танк", весом 46 тонн участники соревнований делали в субботу во время соревнований, однако о зафиксированном рекорде стало известно только на следующий день. Изначально силачи планировали тащить "снаряд" в течение минуты по одному, однако одиночные попытки не удались ни одному из них. В тройках удачными стали попытки трех команд из четырех.

Наилучший результат, который в итоге должен попасть в "Книгу рекордов Гиннесса", показала тройка в составе Матти Лехикойнена (Финляндия), Рамиля Рамазанова (Россия) и Уильяма Бэгготта (Великобритания). За минуту они подвинули танк на один метр. Рекорд зафиксировал главный судья турнира, рефери, аккредитованный международной Лигой чемпионов и имеющий квалификацию "Книги рекордов Гиннесса", Илкка Киннунен.

Международные соревнования по силовому экстриму SLC, прошедшие в субботу в Петрозаводске, впервые проводились на территории России. Участники мерились силой и выносливостью при подъеме экстремально тяжелых весов. В столицу Карелии съехались тяжелоатлеты из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, Грузии и других стран.