В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $7 млн

ОТТАВА, 21 июля. /ТАСС/. Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 4, 21, 30, 41, 44 и 46. Бонус-число - 5", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Еще один участник розыгрыша стал обладателем утешительного приза в размере 1 млн канадских долларов ($770 тыс.). Этот билет был также реализован в Онтарио.

Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, при этом имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы выигрыши в размере 60 млн долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн. В последний раз крупный джекпот в Канаде был разыгран в Lotto Max в апреле этого года и составил 55 млн канадских долларов ($41 млн).