Рейсы авиакомпаний S7 и "Россия" в Москву из Ростова отложили по техническим причинам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Два рейса в Москву из Ростова-на-Дону задерживаются в воскресенье вечером по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта "Платов".

"Рейс задержан по техническим причинам", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о причинах задержки рейса S7.

По данным табло аэропорта, рейс авиакомпании S7 в Домодедово должен был вылететь в 21:30 мск, в настоящее время его вылет отложен до 23:30 мск.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что технические причины также привели к задержке рейса авиакомпании "Россия" из Ростова-на-Дону в московский аэропорт Шереметьево. Он отложен с 20:10 мск до 02:50 мск 22 июля.