Москалькова: каждому содержащемуся в РФ украинцу оказывается индивидуальная помощь

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Каждому содержащемуся в учреждениях пенитенциарной системы гражданину Украины оказывается помощь в индивидуальном порядке. Об этом в понедельник сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Граждане Украины, которые находятся в учреждениях пенитенциарной системы России, так же, как и граждане России, содержащиеся на Украине, требуют постоянного наблюдения. Но сложность заключается в том, что родные и близкие находятся далеко от них. Поэтому омбудсмен берет на себя миссию оказания дополнительной помощи, так же, как и украинские консульства", - сказала она.

По словам Москальковой, в отношении каждого из таких лиц "вырабатывается свой инструментарий помощи: кому-то нужна медпомощь, кому-то связь с родственниками". "В отношении каждого из них мы проводим целенаправленную работу вместе с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, посещаем, выясняем конкретные проблемы и помогаем с участием руководства уголовно-исполнительной системы", - добавила она.

16 июля во время встречи в Москве омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками удерживаемых - 35 граждан РФ, содержащихся на Украине и 150 граждан Украины, содержащихся в России. Стороны договорились, по словам Москальковой, что "граждане России, попавшие в трудную жизненную ситуацию на территории Украины и, наоборот, украинские граждане в России должны рассчитывать на максимальную помощь".