Второй корпус перинатального центра в Астрахани построят до конца 2020 года

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Строительство второго корпуса областного перинатального центра в Астрахани планируется завершить до конца декабря 2020 года. На церемонии закладки камня под его строительство в понедельник приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

"На строительство центра заложено 1,2 млрд рублей, 300 млн - уже [будут освоены] в этом году. Строительство этого корпуса начнется в сентябре этого года. До конца декабря 2020 года корпус должен быть построен", - сказал Бабушкин на церемонии.

Перинатальный центр создается на базе Александро-Мариинской областной клинической больницы по поручению президента России Владимира Путина. В больнице есть отделения новорожденных, детской реанимации, патологии новорожденных и недоношенных детей.

Главный врач больницы Дмитрий Захаров пояснил, что второй корпус будет представлять собой пятиэтажное здание, которое по воздушному переходу будет примыкать к действующему корпусу. В медучреждении будут расположены реанимационный блок, отделение патологии новорожденных на 20 коек, лаборатория и другие вспомогательные помещения.

Скворцова поинтересовалась, как будут готовить персонал для нового центра. Захаров отметил, что планируется подготовить 30-50 человек, они смогут работать на высокотехнологичном оборудовании.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, ввести в эксплуатацию медучреждение должны в 2021 году. По данным пресс-службы областного Минздрава, в регионе в год рождается порядка 400 недоношенных малышей.