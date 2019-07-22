Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил стоимость восстановительных работ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обвиняемый по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве Денис Чуприков возместил стоимость восстановительных работ. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала Замоскворецкого суда, где суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Перед началом судебного заседания адвокат подсудимого заявила, что Чуприков оплатил стоимость восстановительных работ. "Он полностью возместил стоимость восстановительных работ в 13 тыс. рублей", - сказал адвокат.

Представитель Третьяковской галереи в свою очередь заявила, что им нанесен репутационный ущерб, а Министерство культуры России признано потерпевшей стороной.

Установлено, что 27 января этого года один из посетителей музея снял картину со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").

На следующий день сотрудниками МВД и ФСБ России в поселке Заречье Московской области был задержан Денис Чуприков. Следствием установлено, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.