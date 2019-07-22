Экспедиция международного клуба путешественников "Сел и поехал" прибыла на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Торжественная встреча экспедиции международного клуба путешественников "Сел и поехал", посвященной 30-летию МЧС России, состоялась в понедельник на площади Славы Южно-Сахалинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Семь человек на четырех мотоциклах преодолели 13 тыс. км и добрались до Южно-Сахалинска, где участники мотопробега должны завершить свое путешествие. По ходу следования творческая группа занималась съемкой материала для фильма о сотрудниках МЧС России и системе реагирования на различные чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении.

2 июля мотоциклисты выехали из Санкт-Петербурга, за 20 дней они пересекли практически всю страну, преодолев 13 тыс. км, и побывали в подразделениях МЧС России, расположенных в различных субъектах страны. Полученные впечатления участники мотопробега воплотят в полуторачасовой фильм, который в следующем году планируют выпустить в эфир на телеканале "Моя планета". Сахалинская область - заключительный этап путешествия.

На острове команда встретится с сотрудниками МЧС, посетит ряд мероприятий и объектов, являющихся частью системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Участники мотопробега увидят авиационную тренировку спасателей, учебный полет с противолавинной установкой Daisy Bell, которых в России всего три единицы.

По возвращению из путешествия съемочная группа приступит к монтажу документального фильма "Герои нашего времени", который будет презентован широкой публике в следующем году, который будет для ведомства юбилейным.